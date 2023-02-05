Banaz Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 11 bin TL oldu

Uşak İlinin en büyük ilçesi konumundaki Banaz’da Belediye şirketinde çalışan 130 dan fazla işçi sendikal haklara ve maaş iyileştirmesine kavuştu.

Banaz Belediyesi bünyesindeki Banaz Belediyesi Ticaret A.Ş. ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 130 dan fazla şirket personeli sendikal haklara kavuşarak en düşük işçi maaşı 11 bin TL oldu. Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen programda Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Belediye İş Sendikası Şube Başkanı ve yönetim kurulu ile işçilerin buluştuğu bir toplu sözleşme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Belediye Başkanı Zafer Arpacı yaptığı konuşmada; “Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, bugün burada Banaz Belediyesinin kurulduğu günden beri yapılan en büyük ve en geniş detaylı toplu iş sözleşmesi toplantısını gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri personelimizin hepsinin çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışırken aynı zamanda ilçemiz için milyonlarca lira büyüklüğünde yatırım yaptık. 2014 yılında göreve geldiğimizde hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Hiçbir zaman ne şahsım neden amirleriniz keyfi işten çıkarmak gibi bir yola başvurmadık. Aksine elimden geldiği kadar hem belediyede hem de başka kurumlarda daha çok hemşehrimize iş imkanı sağlamak için yaklaşık 10 yıldır çaba gösteriyorum. 2014 yılında 145 olan toplam çalışan sayımız bugün itibariyle 230’a çıkartılmıştır. Siz kıymetli çalışma arkadaşlarımız bugüne kadar Belediye Şirketimize bağlı olarak çalışmaktaydınız. Bugünden itibaren sizleri sendikal haklara sahip daha çok maddi imkanlarla donatıyoruz. Sizler bugünden başlayarak daha özgüvenli daha çok işlerine motive olan daha çok ilçemize hizmet etme hevesine sahip olmalısınız. Gelişen ilçemize hizmet etmek, insanlarımızın huzuru, refahı için daha çok çalışmak için artık çok önemli bir nedeniniz var.

Belediyemiz ile Belediye-İş Sendikası arasında Banaz Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde çalışan sizlere yönelik olarak her iki yılda bir yenilenecek olan toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Bu sözleşme ile birlikte Banaz Belediyesi Ticaret Anonim Şirketimize bağlı en düşük işçi maaşı 2023 yılı itibariyle 11 Bin Türk lirasıdır. Bu sözleşme sizlere her ay düzenli ödediğimiz personel giderine 544 bin lira ilave yük getirmesine rağmen yaklaşık 10 yıldır bir gün bile aksatmadığım maaşlarınızı rabbim gününde ödemeyi nasip etsin. Resmi işlemlerin tamamlanması ile alacağınız yeni zamlı maaşlarınız Hepinize hayırlı olsun, Rabbim sevdiklerinizle harcamanızı nasip etsin” dedi.