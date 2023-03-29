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13 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı
Hırsızlık ve silahla tehdit suçundan 13 sene 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.
UŞAK 29.03.2023, 16:40
Hırsızlık ve silahla tehdit suçundan 13 sene 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve silahlı tehdit suçlarından 13 yıl 22 gün hapis cezası bulunan M.A.’nın saklandığı yeri tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler M.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri biten M.A. cezaevine teslim edildi.