Dünya havacılık sektörünün bir araya geleceği fuarda katılımcılar TEI standında; Türkiye’nin en güçlü özgün tasarım millî turbofan motoru TEI-TF10000’i, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin millî İHA’larına güç veren Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’i, Türkiye’nin ilk 2 zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50’yi yakından inceleyebilecek. Katılımcılar, TEI’nin en büyük tedarikçisi olduğu LEAP motor programı için TEI tarafından üretilen parçaları da gözlemleyebilecek. Fuarda TEI ayrıca, geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yöntemiyle ürettiği havacılık motoru parçalarını ziyaretçilerinin ilgisine sunacak. Aynı zamanda TEI iştiraklerinden TEI Alaşım’ın ürettiği yarı mamuller de TEI standında sergilenecek.