Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu resmen başladı. Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

Ertelenmişti

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece TSİ 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlamak üzere bugüne ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti.

Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimlerin, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt olduğu açıklanmıştı.