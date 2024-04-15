Bayraktar KALKAN DİHA 30. uçuşunu başarıyla tamamladı Bayraktar KALKAN DİHA 30. uçuşunu başarıyla tamamladı

Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.


Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.


Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.


Teste göre en zeki 10 il şu şekilde açıklandı:
1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6-İstanbul: 104.02 IQ, 7-Kocaeli: 103.85 IQ, 8-Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36.

11

Trabzon

103.37

12

Antalya

103.29

13

Tekirdağ

102.82

14

Zonguldak

102.68

15

Yalova

102.58

16

Karaman

102.52

17

Uşak

102.37

18

Konya

102.36

19

Rize

102.32

20

Denizli

102.14

21

Bartın

102.13

22

Sakarya

101.78

23

Kırşehir

101.74

24

Kütahya

101.65

25

Kayseri

101.42

26

Edirne

101.28

27

Tunceli

101.17

28

Bolu

100.99

29

Çorum

100.95

30

Samsun

100.87

31

Karabük

100.85

32

Mersin

100.71

33

Giresun

100.56

34

Kırıkkale

100.46

35

Osmaniye

100.39

36

Aydın

100.34

37

Sinop

100.29

38

Gümüşhane

100.24

39

Afyonkarahisar

100.17

40

Burdur

100.15

41

Sivas

100.09

42

Isparta

100.06

43

Nevşehir

100.01

44

Kastamonu

99.98

45

Malatya

99.75

46

Aksaray

99.63

47

Niğde

99.60

48

Ordu

99.58

49

Gaziantep

99.40

50

Mardin

99.32

51

Kahramanmaraş

99.28

52

Diyarbakır

99.19

53

Kilis

99.14

54

Tokat

99.09

55

Manisa

99.06

56

Erzurum

98.97

57

Adana

98.76

58

Batman

98.75

59

Elazığ

98.46

60

Şırnak

98.43

61

Bayburt

98.29

62

Şanlıurfa

98.07

63

Yozgat

98.05

64

Van

97.74

65

Muş

97.73

66

Çankırı

97.53

67

Hatay

97.36

68

Ardahan

97.33

69

Adıyaman

97.29

70

Bilecik

97.14

71

Erzincan

96.97

72

Amasya

96.88

73

Iğdır

96.69

74

Düzce

96.26

75

Ağrı

96.06

76

Bitlis

95.96

77

Kars

95.84

78

Artvin

95.36

79

Hakkari

95.16

80

Siirt

94.52

81

Bingöl

94.19