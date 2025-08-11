Gaziantep’i İskenderun Limanı’na bağlayacak proje, demir yolu ve karayolu ulaşımını entegre eden dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp tünel sistemiyle dikkat çekiyor. Toplam 80 kilometre uzunluğundaki tüneller, Türkiye’nin bugüne kadar hayata geçirdiği en uzun tünel altyapısını oluşturacak.

Deprem Bölgesine Uluslararası Finansman Desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma sürecinde kritik rol oynayacak altyapı projeleri için uluslararası kaynak arayışı sonuç verdi. Fransa merkezli Société Générale liderliğinde yürütülen finansman sürecine, İsveç’in EKN ve İtalya’nın SACE ihracat kredi kuruluşları ile İslam Kalkınma Bankası’nın İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi de dahil oldu.

Projeye yönelik 21 yıl vadeli dış kredi, yalnızca EURIBOR + %0,80 faiz oranıyla sağlandı. Bu oran, Türkiye için finansal güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mühendislikte Dünya Çapında Bir İlk: Üçlü Tüp Tünel

Projede inşa edilecek her biri 20 kilometre uzunluğundaki üç ayrı tüp tünel, iki karayolu ve bir demir yolu hattını barındıracak. Bu tasarım, karayolu ve demir yolu entegrasyonunu sağlayan dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp tüneli olma özelliği taşıyor.

Toplamda 55 kilometrelik demir yolu ve 25 kilometrelik karayolu inşa edilecek projede ayrıca 26 km bağlantı yolu, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük ve 5 menfez yer alacak.

Ulaşım Süresi Azalacak, Ticaret Hızlanacak

İskenderun Limanı’nı Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illere doğrudan bağlayacak proje, Amanos Dağları’nı delerek önemli güzergâhlardaki mesafeleri ciddi oranda kısaltacak:

Nurdağı – Dörtyol (Payas) güzergâhı 121 km’den 100,4 km’ye,

İskenderun – Hassa hattı 78,8 km’den 25,4 km’ye,

Payas – Fevzipaşa demir yolu ise 84 km’den 54,4 km’ye inecek.

Bu kısalmalar sayesinde hem zaman hem yakıt tasarrufu sağlanacak, taşıma maliyetleri düşecek.

Bölgesel Kalkınma ve Afet Direnci İçin Stratejik Adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Doğuş İnşaat – Eze İnşaat ortaklığı tarafından hayata geçirilecek proje, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak görülüyor. Amanos Dağları’nın lojistik engel olmaktan çıkmasını sağlayacak proje, İskenderun Körfezi’ndeki sınırlı depolama alanlarına alternatif olarak Hassa bölgesini yeni bir lojistik üs haline getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, deprem riski yüksek bir coğrafyada inşa edilecek olan proje, depreme dayanıklı altyapı çözümleri sayesinde afet zamanlarında da kesintisiz ulaşımın sağlanmasına katkı sunacak.

İlk Kazma Ekim Ayında Vurulacak

Projenin tünel yapımını kapsayan ilk etabının Hassa Kavşağı’nda tamamlanması planlanırken, temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Tamamlanması 2031 yılı olarak öngörülen proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dış ticarette yeni bir ivme kazanmasına olanak tanıyacak.