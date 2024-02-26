Markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı her yıl olduğu gibi NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belirlendi. Ödül töreninde 30 farklı kategori ve 1 genel kategori olmak üzere toplamda 31 farklı kategoride ödül verildi. Organizasyon; teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getirdi. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli ve Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat gecede açıklamalarda bulundu.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan Tech Brands Türkiye hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı; “Teknolojinin hızla ilerlediği, dijital dönüşümün günlük yaşamımızı derinden etkilediği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle, bu markaların başarılarına ve yeniliklerine bir kez daha odaklanmak, önemli bir adım. Teknoloji artık sadece bir sektörü değil, hayatımızın her alanını şekillendiriyor. İş dünyasından eğitime, sağlıktan iletişime kadar her alanda teknolojinin izleri var. Türkiye olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak, hatta öncülük etmek için çaba sarf ediyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, beş yıldır Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek oluyoruz.”

Tech Brands Türkiye’de ödül almaya hak kazanan markalar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2023’te, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep,) Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 906 kişi ile) hayata geçirildiğini söyledi. Serenli, araştırma kapsamında tüketicilere, 30 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istediklerini ifade etti.

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat ise “NielsenIQ Türkiye iş birliği ile beşinci kez gerçekleştirdiğimiz Tech Brands Turkey ile Türkiye'nin en teknolojik markalarını bir kez daha ödüllendirmiş olduk. Teknoloji sürekli bir değişim ve gelişim içinde... Bu açıdan baktığımızda, NielsenIQ iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, markaların geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu ödül gecesinde iş dünyasının ekosistemi ile bir araya geldiğimiz için de ayrıca mutluyuz.” dedi.