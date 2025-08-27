Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı 2024 yılında yüzde 88,8 iken, 2025 yılında yüzde 90,9’a yükseldi. Cinsiyet bazında bakıldığında internet kullanım oranı erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

E-Devlet Kullanımı Yükselişte

E-devlet hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,1 oldu. Erkeklerin yüzde 82,8’i, kadınların ise yüzde 69,5’i son 12 ay içinde resmi makamların web siteleri ve uygulamalarını kullandı. Yaş gruplarına göre e-devlet kullanımında en yüksek oran yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük oran ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda gözlendi.

E-devlet hizmetleri arasında en fazla kullanılan alan, yüzde 68,5 ile kişisel bilgilere erişim oldu. Bunu yüzde 53,6 ile kamu kurumlarından randevu veya rezervasyon alma, yüzde 46,4 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme izledi.

E-Ticaret ve İnternetten Alışveriş Artıyor

İnternet kullanıcılarının yüzde 55,7’si son 12 ayda mal veya hizmet satın aldı ya da sipariş verdi. Bu oran 2024’te yüzde 51,7 olarak kaydedilmişti. Erkeklerin yüzde 59,1’i, kadınların ise yüzde 52,3’ü e-ticaret işlemleri yaptı. Son 3 ayda alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 42,3’ü mal veya hizmet satın aldı.

Ancak, e-ticaret yapan bireylerin yüzde 29’u web sitesi veya mobil uygulamada sorunla karşılaştı. En sık yaşanan sorunlar teslimatın gecikmesi (yüzde 12,7) ve yanlış ya da hasarlı ürün teslimi (yüzde 11,8) oldu.

İnternetten Eğitim ve Sosyal Medya Kullanımı

İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzde 17,7’ye yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 17,5, kadınlarda ise yüzde 18,0 olarak gözlendi.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında ise WhatsApp en popüler platform olarak öne çıktı. Bireylerin yüzde 88,6’sı WhatsApp kullanırken, YouTube’u yüzde 72,9 ve Instagram’ı yüzde 68,1 takip etti. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin yüzde 91,3’ü WhatsApp kullanırken, kadınlarda bu oran yüzde 85,9 oldu.

Elektronik Kimlik Kullanımı Yükseliyor

Son 12 ayda internet kullanıcılarının yüzde 15,6’sı elektronik kimlik kullanarak çevrimiçi hizmetlere erişti. Bu oran erkeklerde yüzde 18,0, kadınlarda ise yüzde 13,3 olarak kaydedildi.

TÜİK verileri, Türkiye’de internet kullanımının ve dijital hizmetlerden yararlanmanın giderek arttığını, özellikle e-devlet ve e-ticaret alanlarında önemli bir büyüme yaşandığını ortaya koyuyor.