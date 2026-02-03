Metgün Enerji’nin toplam 2,5 milyar TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı kapsamında yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Halihazırda işletmede olan projeleri ve devam eden yatırımlarıyla birlikte 274,44 MW seviyesinde kurulu güce sahip olan Metgün Enerji, ihraçtan sağlayacağı kaynağı yeni yatırım projelerinde kullanmayı ve büyüme stratejisini desteklemeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Metgün Enerji olarak güçlü finansal yapımızı koruyarak, enerji alanındaki faaliyetlerimizi sürdürülebilir büyüme odağıyla geliştirmeye devam ediyoruz. İzmir, Burdur, Konya, Kahramanmaraş ve Artvin’de işletmede olan santrallerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimlerin yanı sıra, Kırklareli’nde Elmacık RES projemizde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde Elmacık RES projemizde de elektrik üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte farklı illerde geliştirilen GES projelerimiz için ön lisans başvurularımız tamamlanmış durumda. SPK’dan onayını aldığımız tahvil ve finansman bonosu ihracı ile yatırım planlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Metgün Enerji, mevcut portföyünü güçlendiren yatırımlarıyla yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor. Sağlam finansal yapısı ve disiplinli yatırım yaklaşımıyla şirket, uzun vadeli değer üretmeye ve Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.