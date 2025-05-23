Küresel Ekonomide Belirsizlik Artıyor

Konuşmasında ilk olarak dünya ekonomisine değinen TBB Başkanı, son 50 yılda küresel ekonomide yaşanan büyümeye dikkat çekti. Ancak son 20 yılda yaşanan finansal şoklar, pandemi, savaşlar ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle büyümenin yavaşladığını belirtti.

ABD’nin yeni gümrük tarifeleri gibi unsurların küresel ticarette belirsizlikleri artırdığına işaret eden Başkan, 2025 yılı için dünya gelir artışının %3’ün altına, ticaret hacmi artışının ise %1,7’ye gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye Ekonomisinde OVP’nin Önemi Vurgulandı

TBB Başkanı, Türkiye ekonomisinde belirsizlik ortamına rağmen OVP (Orta Vadeli Program) çerçevesinde sürdürülen ekonomik politikaların önemine dikkat çekti.

Para ve maliye politikalarının koordineli yürütülmesi, enflasyonla mücadele ve yapısal reformların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik göstergelerde iyileşme olduğunu belirten Başkan şu olumlu gelişmelere dikkat çekti:

Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi

Bütçe açığının milli gelire oranının düşmesi

Dolarizasyonun azalması

TL’ye olan güvenin artması

Kredi notunun yükselmesi ve risk priminin düşmesi

Rezervlerin güçlenmesi

Bankacılık Sektörü Güçlü Büyümesini Sürdürüyor

Bankacılık sektörünün genel durumu hakkında bilgi veren TBB Başkanı, sektörün 2025 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğünün 36 trilyon TL’yi aştığını ve milli gelire oranının %75 olduğunu belirtti.

Mevduatların %59’unun fon kaynağı olduğunu ifade eden Başkan, KKM hariç TL mevduatların toplam içindeki payının %57’ye ulaştığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kredi hacmi 18 trilyon TL’yi aşarken, kredilerin %75’inin reel sektöre aktarıldığı ve özellikle imalat sanayine sağlanan kredilerde artış olduğu vurgulandı.

Sorunlu Krediler Yönetilebilir Seviyede

TBB Başkanı, tahsili gecikmiş alacak oranının %2,1 seviyesinde olduğunu ve bankaların bu alacaklar için yeterli karşılık ayırdığını belirtti.

Yeniden yapılandırılan kredilerin oranı ise %4,6 düzeyinde. Özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde yaşanan artışa dikkat çekilerek, yapılandırma taleplerine olumlu yaklaşımın sürdüğü ifade edildi.

Sermaye Yeterliliği ve Özkaynaklar Güçlü

Sektörün özkaynaklarının %35 artarak 3,1 trilyon TL’ye ulaştığı belirtilirken, sermaye yeterlilik rasyosunun %18 ile uluslararası standartlara yakın olduğu kaydedildi.

Ancak, zorunlu karşılık gibi uygulamaların özkaynaklar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin Faaliyetleri Anlatıldı

TBB Başkanı konuşmasında Birliğin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türk Devletleri Bankalar Birlikleri Konseyi kapsamında yürütülen çalışmalar, Arap Bankalar Birliği ile imzalanan Mutabakat Zaptı ve farklı sektörlere yönelik hazırlanan kapsamlı raporlar öne çıktı.

Risk Merkezi’nin yeni hizmetleri, üniversitelerle iş birlikleri, finansal okuryazarlık yarışmaları ve eğitim faaliyetleri de detaylı şekilde paylaşıldı.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Düşüş

TBB, tüketici şikayetlerinin azaltılması adına yürüttüğü çalışmaların meyvesini aldığını belirtti.

2012 yılında 5 milyona yaklaşan başvuru sayısı, 2024’te 80 binin altına düştü. Bu durum, bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin arttığını gösteriyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Vizyon Paylaşıldı

TBB Başkanı, 2025 yılında bankacılıkta büyümenin enflasyonla uyumlu şekilde devam edeceğini öngördü.

Kredilerdeki büyümenin ekonomik faaliyetlerle paralel sürdürüleceğini, finansal ürün ve hizmetlere olan talebin artmaya devam edeceğini ifade etti.

Küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan, tehditlere karşı dayanıklılığın korunması ve fırsatların iyi değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Sektör Ekonominin Gelişiminde Anahtar Rol Üstlenmeye Devam Edecek

Konuşmasını “Sektörümüz, ekonomimizin gelişmesi ve güçlenmesi için önemli bir çözüm ortağıdır” sözleriyle tamamlayan TBB Başkanı, tüm paydaşlarla yakın ve yapıcı bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.