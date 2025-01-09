Program Süreliydi ve Doğal Olarak Sona Erdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı’nın 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatıldığı ve öngörülen sürenin dolmasıyla birlikte doğal olarak sona erdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2025 yılı bütçemiz, toplumun her kesimini gözeten kuşatıcı bir sosyal destek sistemine kaynak aktaran bir bütçedir.”

Sosyal Yardımlar Artarak Devam Ediyor

Açıklamada, 2025 yılı sosyal yardım harcamalarına ayrılan kaynağın 651 milyar liraya çıkarıldığı, bunun milli gelirin yüzde 1,1’ine denk geldiği ifade edildi. Bu oran, 2002’de yüzde 0,4 seviyesindeydi. Engelli bireylerden 65 yaş üstü vatandaşlara, sosyal güvencesi olmayanlardan dar gelirli ailelere kadar geniş bir kitleye yönelik sosyal yardımların artarak sürdüğü vurgulandı.

Kamuoyuna Yanıltıcı Haberlere Karşı Uyarı

Bakanlık, teyit edilmeden yayılan ve kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan kasıtlı haberlere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, “2025 yılı bütçemiz, sosyal yardımları güçlendiren ve aile birliğini korumayı hedefleyen bir bütçe olup, halkımızın kasıtlı ve yanıltıcı haberlere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Sosyal Yardım Harcamaları Genişliyor

Bakanlık, Türkiye’nin sosyal yardım harcamalarını geniş bir perspektifle sürdürdüğünü, toplumun her kesiminin bu desteklerden yararlanmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımların artırılarak devam ettiği vurgulandı.