Yerli Üretim Gücü: Özak Elektronik'ten İlk Yerli DC-DC Konvertör

Özak Elektronik, Saha Expo'da Türkiye'de ilk kez üretilecek olan yerli DC-DC konvertör ile dikkat çekti. Bu konvertörler, anakartlarda güç devresi çipi olarak kullanılan kritik bir parça. Özak Elektronik CEO'su Uğur Ünsal Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali karabaş'a verdiği röportajda: “Bu ürün şu an yurt dışından ithal ediliyor. Uzun bir AR-GE süreci sonunda millileştirme aşamasını tamamladık ve seri üretime geçmek üzereyiz. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu konvertörler savunma sanayi ve diğer sektörlerde büyük talep görüyor,” dedi.

Ünsal: "Savunma Sanayinde Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Çalışıyoruz"

Uğur Ünsal, Özak Elektronik’in %70 oranında savunma sanayine odaklandığını ve Aselsan ile stratejik bir iş birliği yürüttüğünü belirtti. Ünsal, “Yurt dışından ithal edilen birçok ürünü yerli ve milli hale getirme misyonuyla savunma sanayine katkıda bulunmak istiyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak ve savunma sanayiinde yerli teknolojiyi öne çıkarmak, güvenlik açısından da kritik öneme sahip,” ifadelerini kullandı.

Sadece Montaj Değil: Anakart Üretiminden Çip Üretimine

Özak Elektronik, televizyon ve beyaz eşya anakart üretimiyle başladığı yolculuğu artık çip üretimiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Ünsal, “Sadece anakart değil, artık anakart üzerindeki çipleri de üretiyor duruma geleceğiz,” diyerek Özak Elektronik'in yenilikçi yaklaşımını vurguladı. Savunma sanayine odaklanan bu yeni yatırımlar, Türkiye'nin yerli üretim hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Yüksek Güven, Yüksek Teknoloji" İlkesiyle Entegre Yönetim Politikası

Özak Elektronik, çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun olarak “Yüksek Güven, Yüksek Teknoloji” politikasıyla hareket ediyor. ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 14001 gibi uluslararası standartlarla uyumlu süreçler izleyen firma, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda üretim süreçlerinde çevreye zarar verebilecek unsurları azaltma hedefiyle çalışıyor.

Savunma Sanayiine Dolaylı İhracat

Özak Elektronik, savunma sanayi firmalarıyla olan iş birliği sayesinde dolaylı yoldan ihracat gerçekleştiriyor. Üretilen ve destek sağlanan savunma sanayi ürünleri, yabancı pazarlarda da yer buluyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatına katkı sağlıyor ve ülkenin uluslararası alanda savunma sektöründeki yerini güçlendiriyor.