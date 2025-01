Her iki platform da Türkiye'nin rock müzik geçmişini derinlemesine keşfetmek isteyenler için eşsiz içerikler sunuyor.

@turkiye.rock Instagram sayfası, rock müzikle ilgilenenlere nostaljik bir arşiv sunuyor. Türkiye’nin rock müzik tarihine damgasını vurmuş sanatçılarının nadir fotoğrafları ve unutulmaya yüz tutmuş şarkılarına dair paylaşımlar burada buluşuyor. Ben sayfayı incelediğimde adeta dönemin müzikle harmanlanmış kültürel izlerini resmen hissettim diyebilirim... Şunu da söylemek lazım, paylaşılan içeriklerin daha uzun versiyonlarına @TürkiyeRockTarihi YouTube kanalından ulaşmak da mümkün.

Diğer yandan, turkiyerocktarihi.com web sitesi, Türk rock müziğinin tarihini bir adım daha ileriye taşıyor. Sitede, Muhammed Suiçmez gibi death metalin önemli isimlerinin dehası ve tekniği üzerine yazılar bulunuyor. Ayrıca, Deep Purple'ın 1998 İstanbul konseri ve Mavi Sakal’ın Diyarbakır konseri gibi tarihi anlar detaylı bir şekilde yansıtılmış. Sitenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise eski ve nadir fotoğraflarla donatılmış koleksiyonlar. The Ringo Jets'in konser afişlerinden Ersen ve Dadaşlar’ın "Hatamızı Bilmeden Çekiyoruz" plağının hikayesine kadar pek çok özel içerik burada bir araya gelmiş.

Her iki platform da, rock müzik tarihine ışık tutarak geçmişe dair kıymetli eserleri bizler için derlemiş, derlemeye de devam ediyor.

Benim önerim turkiyerocktarihi.com'a göz atın, @turkiye.rock Instagram sayfasını da takip edin...