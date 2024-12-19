"Asgari Ücret Geçinme Ücreti Oldu"

19 gün süren müzakereler hakkında konuşan Ergün Atalay, asgari ücretin artık yalnızca bir belirleme ücreti değil, bir geçinme ücreti haline geldiğini vurguladı. Artan kira, doğal gaz ve temel gıda fiyatlarının çalışanların alım gücünü önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çeken Atalay, asgari ücretin 11 bin lira düzeyine gerilediğini ifade etti.

İşçilerin Talepleri: %45 Zam ve Refah Payı

Türk-İş Başkanı, süreç boyunca asgari ücretli işçilerin görüşlerini aldıklarını ve kararın işçiler tarafından alındığını belirtti. İşçilerin önerisi doğrultusunda, 2025 yılı asgari ücreti için enflasyon oranına %45 refah payı eklenerek net ücretin 29 bin 583 TL olması talep edildi.

Atalay, "Bu rakamı Türk-İş Başkanı olarak ben değil, yanımızdaki asgari ücretli arkadaşlarımız belirledi. Öneriyi onlardan dinleyerek ve zarflarına imzalarını alarak duyurduk," dedi.

"Birlikte Süreci Yönettik"

Hak-İş ve DİSK başkanlarıyla da süreci birlikte yürüttüklerini belirten Atalay, işveren tarafının teklifini beklediklerini söyledi. Atalay, açıklamasını, "2024 zor bir yıldı. Çalışanların alım gücünün korunması için belirttiğimiz bu talep, işçilerin geçim koşullarına uygun bir düzenleme ihtiyacını gösteriyor," sözleriyle tamamladı.

Gözler İşveren Tarafında

Türk-İş’in asgari ücret talebini açıklamasının ardından, gözler işveren tarafının teklifine çevrildi. Müzakerelerin bir sonraki toplantıda tamamlanması ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.