Alim, kurumun çay üretimi ve rekolte beklentilerine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre çayın yüzde 67’si Rize, yüzde 19’u Trabzon, yüzde 12’si Artvin ve kalan yüzde 2’si Ordu ile Giresun’da hasat ediliyor. Geçen yıl Artvin’den 105 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

Ayrıca Alim, Artvin Arhavi’deki Kavak mevkiinde bulunan 105 dekarlık arazinin çay depolama amacıyla kullanıldığını, merkez fabrikayı buraya taşımayı planladıklarını söyledi. Taşıma ile hem kapasite artışı sağlanacak hem de ilçedeki mevcut fabrikanın yol açtığı gürültü ve toz sorunları ortadan kalkacak.

Alim, “2025’te damacana suyumuzu piyasaya sunduk. Şimdi cam şişe, bardak ve pet şişe su üretimimizi kısa süre içinde başlatıp tüm Türkiye’ye ve yurt dışına ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.