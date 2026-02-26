20 Şubat 2026 tarihinde Manas Enerji kurucu ortakları ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) arasında imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında 20.064.000 adet A grubu imtiyazlı payın tamamı ile 51.288.000 adet B grubu pay TEHOL tarafından devralındı. Devir işlemleri aynı gün tamamlanırken, söz konusu paylar Manas’ın çıkarılmış sermayesinin %21,55’ine ve oy haklarının %36,86’sına karşılık geliyor. Pay oranı ve imtiyazlı pay yapısı sayesinde TEHOL, şirket yönetiminde söz sahibi konuma geçti.

Gerçekleştirilen pay devri işlemiyle birlikte Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), şirketteki büyük ortak konumuna geçerken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Emre Tezmen getirildi.

Ölçeklenebilir büyüme modeline hazır

Bu yatırım yeni dönemde Manas’ın güçlü Ar-Ge altyapısı, yerli üretim kabiliyeti ve akıllı sayaç teknolojilerindeki uzmanlığı; TEHOL’un finansal gücü, teknoloji yatırımı perspektifi ve stratejik yönetim yaklaşımıyla birleşerek daha ölçeklenebilir bir büyüme modeline taşınacak.

Özellikle akıllı şebekeler, veri odaklı enerji altyapıları, enerji verimliliği çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında projelerin hız kazanması bekleniyor. Şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması ve yüksek katma değerli teknoloji ihracatının büyütülmesi yeni dönemin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

“Manas’ı daha geniş pazarlara taşıyacağız”

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Manas’ın teknoloji üretme gücünü ve mühendislik birikimini daha geniş pazarlara taşıyacak bir dönemin başlangıcındayız. Amacımız, güçlü finansal yapı ve stratejik yönetim yaklaşımıyla şirketimizi bölgesel bir oyuncudan küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji markasına dönüştürmek. Sürdürülebilir büyüme, yüksek katma değerli ihracat ve yenilikçi çözümlerle paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.