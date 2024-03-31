Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, oyunu Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kocatepe İlkokulu’nda kullandı. Altınok sandığa, eşi Süreyya Altınok, kızı, oğlu ve torunları ile geldi. Oy kullanma işleminin ardından Altınok, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki buçuk aya yakındır birçok arkadaşımızla beraberdik. Kar, soğuk, sıcak demeden bizimle çalıştınız. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın verdiği karara, iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara ülkemizin Başkenti, vitrini ve vizyonu. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Dolayısıyla seçimler ülkemize, Ankara'mıza hayırlı olsun. Kazanan, şehirlerimiz ve ülkemiz olsun” ifadelerini kullandı.

Altınok okuldan ayrılmasının ardından, seçimi Ankara il teşkilatında takip edeceğini söyledi.