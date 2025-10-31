Avrupa Birliği ile Eş Zamanlı Uygulama

TÜİK’in resmi duyurusuna göre, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak Türkiye’de de TÜFE sisteminde kapsamlı bir güncelleme yapılacak. Yeni dönemde, “ECOICOP v2” adı verilen Avrupa’nın en güncel tüketim harcamaları sınıflaması kullanılacak.

Ayrıca, TÜFE hesaplamasında kullanılan ağırlıkların ana kaynağı artık Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları (HHNTH) olacak. Alt düzey ağırlıkların belirlenmesinde ise Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verileri kullanılmaya devam edecek.

Manşet Enflasyon Değişmeyecek

TÜİK, yapılan değişikliğin manşet enflasyon göstergelerinde bir farklılık yaratmayacağını vurguladı. Ancak, bazı alt endekslerde sınıflama farklarından dolayı küçük değişiklikler olabileceği belirtildi.

Kurum, mevcut 2003=100 temel yılına dayalı tarihsel serinin zincir endeks yapısının korunacağını, yalnızca yeni sınıflamaya göre yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Uyum Çalışmaları İki Yıldır Sürüyor

TÜİK açıklamasında, söz konusu uyum sürecinin son iki yıldır planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yeni sistemin tüm ayrıntılarının 2026 yılı Ocak ayı TÜFE haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Yeni Sistem Ne Getirecek?

Yeni TÜFE hesaplama sistemiyle birlikte:

Enflasyon verileri, AB ülkeleriyle karşılaştırılabilir hale gelecek.

Hanehalkı harcama alışkanlıkları daha kapsamlı ve güncel şekilde yansıtılacak.

TÜFE’nin genel yapısı korunurken, alt endekslerde daha doğru sınıflama sağlanacak.

TÜİK’ten Açıklama

TÜİK’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında 2026 yılı Ocak ayından itibaren TÜFE temel yılı 2025=100 olarak güncellenecektir. Bu kapsamda ECOICOP v2 sınıflaması kullanılacak ve ağırlıkların ana kaynağı Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olacaktır.”