Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetini yayımladı. Kurul, son verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret ettiğini bildirirken, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Küresel görünüm zayıf, enerji fiyatları geriliyor

Özette, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yüksek seyrini sürdürdüğü, buna rağmen 2025 yılı küresel büyüme tahminlerinde sınırlı bir iyileşmenin devam ettiği belirtildi.

Artan korumacılık ve öne çekilen talebin etkilerinin azalmasıyla birlikte, küresel büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin güçlendiği ifade edildi.

Ham petrol fiyatlarının baskı altında kalmaya devam ettiği, enerji emtia fiyatlarının gerilediği; buna karşın endüstriyel ve değerli metal fiyatlarında artış eğiliminin sürdüğü kaydedildi.

Faiz oranlarında düşüş, kredi büyümesinde yavaşlama

Verilere göre TL mevduat faizleri 17 Ekim haftası itibarıyla yüzde 48,5 seviyesine gerilerken, ticari kredi faizleri yüzde 47,9, ihtiyaç kredileri yüzde 62,7 oldu. Konut kredisi faizleri yüzde 37,9’a, taşıt kredisi faizleri ise yüzde 36,3’e indi.

Bireysel kredilerin büyüme oranı yüzde 3,1’e gerilerken, kredi kartı harcamalarındaki yavaşlamanın bu düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Rezervler 198,4 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin brüt uluslararası rezervleri 12 Eylül’den bu yana 20,6 milyar dolar artarak 198,4 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 267 baz puan seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Yurt dışı yatırımcıların portföy hareketlerine ilişkin olarak da, 1,3 milyar dolarlık net portföy girişi yaşandığı ve bunun büyük kısmının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasına yöneldiği bildirildi.

Perakende satışlar ve üretim verileri yavaşlıyor

Ağustos ayında perakende satış hacmi yüzde 0,9 artarken, ticaret satış hacmi yüzde 1,4 azaldı.

Kartla yapılan harcamalar ağustos-eylül döneminde yükselirken, otomobil satışları eylül ayında geriledi.

Bu tabloyla birlikte, talep koşullarının dezenflasyonist düzeye gerilediği vurgulandı.

Sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 arttı.

Buna rağmen, imalat sanayinde faaliyetlerin görece zayıf seyrettiği ve kapasite kullanım oranının yatay kaldığı belirtildi.

İşgücü piyasası istikrarlı, işsizlik yüzde 8,3’e geriledi

Ağustos ayında istihdam 32,8 milyon kişiye yükseldi.

İşgücüne katılım oranı artarken, işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ancak, sanayi firmalarının geleceğe yönelik istihdam beklentilerinin tarihsel ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

Cari fazla 5,5 milyar dolar, hizmet gelirleri güçlü

Ağustos ayında cari işlemler dengesi 5,5 milyar dolar fazla verdi.

12 aylık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken, seyahat gelirleri 8,3 milyar dolara ulaştı.

Hizmetler dengesi fazlası ise 62,3 milyar dolar seviyesinde güçlü seyrini sürdürdü.

Eylül ayında ise altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle altın ithalatı 2,5 milyar dolar oldu.

12 aylık birikimli cari açıkta eylül itibarıyla yeniden artış beklendiği ifade edildi.

Enflasyonda gıda fiyatları öne çıkıyor

Eylülde tüketici fiyatları yüzde 3,23 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.

Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları ve kuraklığın etkili olduğu belirtildi.

Gıda ürünleri fiyatlarında son iki ayda belirgin artış yaşanırken, özellikle beyaz et, işlenmiş et ve yağ ürünlerinin ön plana çıktığı ifade edildi.

Beklentilerde artış, sıkı duruşta kararlılık

PPK toplantısında politika faizi yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirildi.

Merkez Bankası, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek” mesajını yineledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon hedeflerinden sapma olması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

TCMB, para ve finansal koşulları fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirlemeye devam edeceğini, kararların ise veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağını vurguladı.