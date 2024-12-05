Projenin imza töreni, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, SSB Başkanı Haluk Görgün ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.

Çelik Kubbe’nin Altyapısı Hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imzalanan projenin Türkiye’nin hava savunma kalkanı olarak planlanan “Çelik Kubbe” sisteminin en kritik altyapılarından biri olduğunu belirtti. Proje, TSK’nın sunucu, depolama ve ağ altyapılarını güçlendirerek veri güvenliği ve erişimini üst seviyeye çıkaracak.

Görgün, bilgi güvenliği konusundaki önemi vurgulayarak, “Bilginin korunması, anlamlandırılması ve stratejik şekilde değerlendirilmesi, modern ordular için kritik bir konudur. Bu proje, yerli ve milli insan kaynağımızla erişilebilir, güvenli ve esnek bir bulut altyapısı sunmamıza olanak sağlayacak” dedi.

Güçlü ve Modern TSK İçin Önemli Bir Adım

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, projenin modern savunma ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirterek, “Muharebe ortamı, bilişim çağının yenilikleriyle hızla dönüşüyor. Bu proje, TSK’nın veri merkezli yeteneklere ve gelişmiş bir komuta kontrol sistemine sahip olmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Gürak, savunma sanayisinin yerli ve milli üretimle elde ettiği başarıların Türkiye’nin caydırıcı gücüne güç kattığını da ekledi.

HAVELSAN’dan Rekabetçi Çözümler

Projeyi üstlenen HAVELSAN’ın Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, siber güvenlikten yapay zekâya kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsayan sistemin, kesintisiz ve güvenilir bir altyapı sunacağını belirtti. Proje, TSK’nın modernleşme sürecinde uluslararası ölçekte rekabetçi bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Savunmada Teknolojik Dönüşüm

TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi, yerli ve milli savunma sanayisinin inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Proje sayesinde, Türk ordusu teknolojik altyapılarını daha da güçlendirecek, bilgi güvenliğini artıracak ve modern ordularla aynı anda dijital dönüşümü tamamlayacak.