ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela’ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun yerine görevi üstlenen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’i açık şekilde tehdit etti.

Trump, Rodriguez’i hedef alarak,

“Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek. Muhtemelen Maduro’dan daha ağır bir bedel”

ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini de öne sürerek, Washington yönetiminin bölgeye yönelik sert tutumunun sürebileceği mesajını verdi.

Trump’tan Tartışma Yaratan Grönland Açıklaması

Trump, röportajında daha önce de gündeme getirdiği Grönland çıkışını yineledi. Grönland’ın ABD açısından stratejik öneme sahip olduğunu savunan Trump,

“Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var”

dedi.

Danimarka’ya bağlı olan Grönland’ın “Rus ve Çin gemileriyle çevrili” olduğunu iddia eden Trump, adanın ABD’nin güvenliği açısından kritik bir konumda bulunduğunu ileri sürdü.

Trump’ın hem Venezuela hem de Grönland’a ilişkin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.