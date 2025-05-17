Trump, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını genişletme planlarına ilişkin yöneltilen bir soruya ise temkinli yaklaştı. Taraflar arasında denge gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. ABD olarak bu konuda iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin Orta Doğu’daki çatışmalara yönelik tutumunun yeniden şekillenebileceği yönünde değerlendirilirken, özellikle insani yardım vurgusu dikkat çekti.