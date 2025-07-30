İskoçya dönüşünde Air Force One’da basın mensuplarına konuşan Trump, Epstein’ın Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde çalışan genç bir kadını "kaçırdığını", bu olaydan sonra da aralarındaki ilişkinin sona erdiğini söyledi.

Trump, “SPA bölümümüzde çalışan kişiler vardı. Epstein gelip bu insanları yanına alıyordu. Bir gün tekrar yaptığını öğrendim ve ona açıkça ‘Bizim personelimizi almanı istemiyoruz’ dedim. Sonra bir kez daha tekrarladı. Ben de ‘Defol git buradan’ diyerek ilişiğini kestim” dedi. Trump, Epstein tarafından tesisten alınan çalışanlardan birinin, daha sonra cinsel istismar davasının sembol ismine dönüşen Virginia Giuffre olduğunu da öne sürdü.

Virginia Giuffre, Avustralya’daki Çiftliğinde Hayatına Son Verdi

Epstein davasının en tanınmış isimlerinden biri olan Giuffre'nin yakın zamanda Batı Avustralya’daki çiftliğinde yaşamına son verdiği açıklandı. Ailesi, yıllardır taşıdığı travmaların artık dayanılmaz bir hâl aldığını belirterek, “Virginia, istismarın izlerini hayatı boyunca taşıdı. Cinsel istismar ve insan ticaretine karşı verdiği mücadeleyle birçok kişiye umut oldu. Ancak bu yük artık onun için fazlaydı” ifadelerine yer verdi.

Giuffre, ölümünden birkaç hafta önce sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda ağır bir psikolojik çöküş yaşadığını açık etmişti. Geçirdiği bir trafik kazasının ardından, “Gidiş vaktim yaklaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Epstein Skandalının Merkezindeki İsimdi

Giuffre, 2000 yılında Mar-a-Lago'da soyunma odasında çalışırken İngiliz sosyetesi Ghislaine Maxwell ile tanıştığını, daha sonra Maxwell aracılığıyla Epstein’a masaj terapisti olarak sunulduğunu anlatmıştı. Giuffre’nin iddialarına göre, Epstein onu yıllar boyunca zengin ve güçlü kişilere cinsel amaçla yönlendirmişti.

Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan birçok kıza yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmış, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuştu. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, Epstein’ın ölümü hâlâ soru işaretleriyle anılmaya devam etmişti. Yardımcısı Ghislaine Maxwell ise, istismara yardım ve yataklıktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Prens Andrew ile Dava Süreci

Virginia Giuffre, 2021 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’a karşı da dava açmıştı. 17 yaşındayken Prens Andrew’ün kendisine üç kez cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Giuffre, Epstein aracılığıyla İngiliz prensle tanıştırıldığını öne sürmüştü. Andrew suçlamaları reddetmiş, ancak taraflar 2022’de maddi uzlaşı yoluna gitmişti.

Virginia Giuffre’nin ani ölümü, Epstein davasında hâlâ karanlıkta kalan birçok sorunun cevapsız kaldığını bir kez daha gündeme getirdi.