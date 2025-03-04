Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin’in fentanil ve diğer sentetik opioidlerin ABD'ye olan akışını engellemek için harekete geçmemesi, ülkemizin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından olağanüstü bir tehdit oluşturuyor" dedi. Çin’in bu konuda yetersiz kaldığını vurgulayan Trump, uygulanan vergilerin, yasadışı uyuşturucu krizinin hafifletilmesine yönelik bir yanıt olarak arttırıldığını belirtti.

Bu yeni vergi oranı, 4 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren ve Çin’den yapılan ithalata uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisini değiştirecek. Trump, daha önce de bu oranı artırabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.

Bu karar, özellikle fentanil gibi sentetik uyuşturucuların ABD'deki illegal kullanımını önleme ve bu krize karşı daha sert bir duruş sergileme amacı taşıyor.