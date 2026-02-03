Washington Post’un aktardığına göre Trump, geçtiğimiz cumartesi akşamı ABD siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen Alfalfa Kulübü’nün yıllık yemeğinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın da katıldığı yemekte konuşan Trump’ın, zaman zaman şaka ve alay içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Trump’ın konuşmasında, “Grönland’ı işgal etmeyeceğiz, onu satın alacağız. Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim hiç olmadı. Ben Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’nci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir” dediği aktarıldı. Söz konusu ifadelerin şaka ile ciddiyet arasında olduğu, salonda hem gülüşmelere hem de şaşkınlığa yol açtığı belirtildi.

Konuşmasında siyasi rakipleriyle de alay eden Trump’ın, “Salonda nefret ettiğim birçok kişi var ama çoğunuzu seviyorum” sözleriyle dikkat çektiği kaydedildi. Grönland konusunda daha önce de benzer çıkışları bulunan Trump’ın bu sözlerinin, ABD siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Trump’ın, FED başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh hakkında da dikkat çeken bir çıkış yaptığı ifade edildi. Trump’ın, “Eğer faiz oranlarını indirmezse onu dava ederim” dediği, daha sonra bu sözlerinin şaka olduğunu belirttiği aktarıldı.