6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak üzere bölgeye gelen Özel, Nurdağı’ndaki programlarının ardından İslahiye’ye geçti. Burada depremzedeler için düzenlenen mevlide katılan Özel, afet bölgelerinde bulunmanın hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Gaziantep’te konuşan Özel, “Gaziantep’e, tüm memleketimize ve Türkiye’mize bir kez daha başsağlığı ve Allah’tan sabırlar diliyorum. Böyle mübarek bir akşamın öncesinde sizlerle birlikte olmak, kaybettiklerimiz için dua etmek ve bir daha bu acıların yaşanmaması için Allah’a yalvarmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz”

Hafta boyunca depremden etkilenen illeri ziyaret edeceklerini belirten Özel, “Osmaniye’den başladık, Gaziantep’e geldik. Bu geceyi Gazi şehrimizde geçireceğiz. Hafta boyunca depremin en büyük acıları yaşattığı merkezlerde olacağız. Hem dini vecibelerimizi hem de insanlık görevimizi yerine getireceğiz. Aynı zamanda ana muhalefet partisi olmanın ve iktidara talip bir parti olmanın sorumluluğuyla üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

“Deprem önlenemez ama can kayıpları önlenebilir”

Depremin doğal bir afet olduğunu vurgulayan Özel, “Deprem önlenebilir değil ama sonuçları önlenebilir. Can kayıpları, yaralanmalar, uzuv kayıpları ve kalıcı sakatlıklar önlenebilir. Dünyanın birçok yerinde çok daha şiddetli depremlerde modern önlemlerle bu kayıplar azaltılabiliyor” diye konuştu.

Özel ayrıca deprem konutlarının geç teslim edildiğini savunarak, teslim edilen bazı konutlarda da vatandaşların mağduriyet yaşadığını öne sürdü.