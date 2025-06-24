Trump, “İsrail’i sakinleştirmem gerekiyor. Anlaşmadan hemen sonra sahneye çıktılar ve şimdiye kadar gördüğümüz en büyük bombaları bıraktılar. Bundan memnun değilim” dedi. Hem İsrail’i hem de İran’ı ateşkesi sabote etmekle suçlayan Trump, “İki ülke de uzun süredir çok sert bir şekilde savaşıyor ve ne yaptıklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer kapasitesinin tükendiğini ve Tahran'da rejim değişikliği hedeflemediğini vurgulayan Trump, "Bu tür değişiklikler genellikle kaos doğurur" dedi.

Trump, bu açıklamaların hemen ardından sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekici bir uyarıda daha bulundu. İsrail’e doğrudan seslenen ABD Başkanı, “İsrail, o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen geri çağır” mesajını paylaştı. Ardından yaptığı ikinci bir paylaşımda ise, “İsrail, İran’a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte” dedi.

Trump’ın açıklamaları bölgede tansiyonun kritik bir seviyeye ulaştığını gözler önüne sererken, ateşkesin akıbeti ve tarafların bundan sonraki tutumu merak konusu oldu.