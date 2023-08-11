Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında Umut Bozok'tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Umut Bozok'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Kerem Şen, Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Zymer Bytygi, Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ribeiro, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Holtmann, Ege Bilsel, Veysel Sarı, Assonnbalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
53. dakikada Larsson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un ayağının dışıyla vuruşunda top Uğurcan Çakır'ın solundan dışarı gitti.
66. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında Bardhi'nin ceza sahası dışında şutu kaleci Helton'da kaldı.
67. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Helton, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Adam Buska'nın uzak mesafeden vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kerem Şen dk. 80), Visca (Bardhi dk. 46), Trezeguet (Doğucan Haspolat dk. 75), Umut Bozok (Gomez dk. 75)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Ribeiro dk. 69), Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt (Holtmann dk. 69), Larsson, Zymer Bytygi (Asasonnbalonga dk. 74), Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Ege Bilsel, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Erdal Rakip (Antalyaspor), Nenad Bjelica (Trabzonspor)