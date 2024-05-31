Sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunan TÖDEB, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını dünya fintek ekosisteminde üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Türkiye’de fintek sektörü hızla büyürken, ödeme sistemleri ve elektronik para gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydediliyor. TÖDEB, sektördeki standartları belirleyip, düzenleyici çerçeve oluşturuyor ve sektörde faaliyet gösteren firmaların uyumlu çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, TÖDEB üyeleri arasında iş birliğini teşvik ederek, inovasyonu destekleniyor.

TÖDEB’DEN BİR İLK: FİNTEK ÇIRAĞI PROGRAMI

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “TÖDEB, fintek sektörüne eğitimli çalışan sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. Bunlar arasında "TÖDEB Fintek Çırağı" programı gibi genç yeteneklere yönelik eğitim ve staj imkanları sunan projeler bulunuyor. Ayrıca, TÖDEB Akademi çatısı altında üyelerine yönelik sürekli eğitimler ve sertifika programları ile sektördeki bilgi ve beceri seviyesini artırmayı hedefliyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN FİNTEK GÜCÜNÜ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ”

TÖDEB olarak uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin fintek sektörünü global arenada tanıtmak amacıyla yurt dışı fuarlara katıldıklarından bahseden Bilgetekin “Money 20/20 Amsterdam, sektördeki yeniliklerin ve trendlerin takip edilmesi, potansiyel iş birliklerinin kurulması açısından kritik bir platform. Türkiye’nin fintek gücünü dünya ile paylaşmak ve uluslararası yatırımcıları çekmek hedefliyoruz. TÖDEB olarak Money 20/20 Europe Fuarı'ndan sektörün global trendlerini takip etmeyi, uluslararası iş birlikleri kurmayı ve Türkiye’ye yabancı yatırım çekmeyi amaçlıyoruz. Fuarda yapılan görüşmeler ve anlaşmalar ile Türkiye’nin fintek sektörüne katkı sağlanacak, aynı zamanda ekonomik büyümeye destek olacak” ifadelerini kullandı.

FUARLAR İLE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Money 20/20 Europe gibi uluslararası fuarlara katılmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Ufuk Bilgetekin “Ayrıca, yerel ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için çeşitli konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenleyecek. Bu etkinlikler, sektörün bilgi birikimini artıracak, yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlayacak ve Türkiye’nin fintek sektöründeki yerini sağlamlaştıracaktır. Amsterdam’dan sonra 10-11 Eylül tarihlerinde Seamless Europe için Almanya’nın Münih kentinde olacağız” diyerek uluslararası arenada söz sahibi olmak istediklerini vurguladı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE YOL GÖSTERİYOR”

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fintek sektörünün gelişimine büyük katkılar sağladığını anlatan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Merkez Bankası, fintek sektörünün gelişimine büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın finansal teknolojiler üssü olma vizyonu, sektöre yol gösteriyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası iş birlikleri ve teşviklerle sektörü destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, stratejik yönlendirmeler yaparak sektörün önünü açıyor. Merkez Bankası ise düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlıyor. TÖDEB olarak ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektördeki yenilikçi çözümler ve teknoloji yatırımları sayesinde, finansal hizmetler daha geniş kitlelere ulaşmakta, ekonomik faaliyetler hız kazandı” diyerek sözlerini noktaladı.