Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak geçtiğimiz yıl 85 milyonun üzerinde yolcu ve 2 milyon ton kargo taşıdık. 22 milyar doların üzerinde gelir elde ettik, 18 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah 91 milyonun üzerinde yolcu taşıyacağız. 2033 yılında 813 uçaklık bir filoya ulaşacak ve 171 milyon yolcu taşıyacağız" dedi.

Bolat, Kahramanmaraş'ta düzenlenen tanıtım ve basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş ve THY'nin tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer konuşma gerçekleştirdi. Ardından kürsüye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nden, Döngel ve Direkli Mağarası'na, Germanicia Antik Kenti'nden Ulu Camii'ye kadar birçok değere sahip Kahramanmaraş'ın dört mevsim cazibe merkezi haline geleceğini, belediye ve diğer paydaşlarla iş birliğine devam edeceklerini kaydetti.



"6 kıta ve 131 ülkede Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası olarak tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini belirten Bolat, "Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz bu etkinliklerde ülkemizin her köşesine yayılmış olan zenginliklerini ve değerlerini tanıtıyor ve insanları ülkemize davet ediyoruz. 2022 yılında başladığımız etkinliklerimizi bugüne dek Amerika'dan Asya'ya Avrupa'dan Avustralya'ya kadar 20'ye yakın şehirde düzenledik ve milyonlarca insana ulaştık. Etkinliklerimizin geri dönüşleri de yolcu sayılarımıza hızla yansımaya başladı. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Ülkemizin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olarak bugün kanatlarımızın altında olan 6 kıta ve 131 ülkede Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yani uçuş ağımızdaki 300 dış noktaya yaptığımız uçuşlar toplam uçuşlarımız içinde yüzde 65 gibi bir orana tekabül ederken ülkemizdeki 53 noktaya uçuşlarımız yüzde 35'lik bir orana karşılık geliyor" diye konuştu.

Türkiye'de uçmadıkları hiçbir nokta bırakmayacaklarına dikkat çeken Bolat, "Geçtiğimiz yıl yurt içi uçuşlarımızda 2019 yılına göre yüzde 10'luk bir kapasite artışı gerçekleştirdik. Bu yıl da yurt içi kapasitemizi yüzde 8 oranında artıracağız. Kahramanmaraş-İstanbul hattında da önümüzdeki dönemde AJet markamızla birlikte haftada 24 uçuş gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları olarak hem Kahramanmaraş halkına hizmet etmek hem de Kahramanmaraş'ın cazibe merkezine dönüşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"22 milyar doların üzerinde gelir elde ettik"

Konuşmasını sürdüren Bolat, "2024 yılında ülkemiz 261 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek asırlık tarihinin rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları olarak biz 22 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. 18 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Ayrıca 100 bine yakın çalışma arkadaşımıza istihdam sağlıyoruz. 2033'de bu sayıyı 150 bine çıkaracağız. 2033 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde ülke ekonomisine toplam katkımız 144 milyar dolara, 2023-2033 dönemi toplam katkımız ise 1,1 trilyon ABD dolarına ulaşacak. Türk Hava Yolları olarak geçtiğimiz yıl 85 milyonun üzerinde yolcu ve 2 milyon ton kargo taşıdık. Turist rekoru kıran ülkemize havayoluyla gelen ziyaretçilerin büyük kısmını iştiraklerimizle birlikte biz taşıdık ve bu turistler ekonomiye 17,2 milyar dolarlık katkı sağladılar" ifadelerini kullandı.



'Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayoluyuz'

Küresel havacılıkta binde 5'lik bir pazardan 2025 yılı itibariyle yüzde 3,5'e çıkarttıklarına vurgu yapan Bolat, "20 yıl önce, Türk Hava Yolları hak ettiği yerde olmayan, bölgesel bir havayolu iken sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme ivmesiyle bugün artık küresel bir oyuncu. Bugün 10 yıldan uzun zamandır 'dünyanın en fazla ülkesine uçan havayoluyuz' ve AKK'da dünyada 3'üncü sıradayız. Bu yıl içerisinde filomuzu 500 uçağın üstüne çıkaracağız. 2003 yılında 10 milyon yolcu taşıyan ve AKK'da dünya genelinde 39'uncu sırada bulunan markamız 2033 yılında 171 milyon yolcuya ulaşacak ve AKK sayılarında 2'nciliğe çıkacak. Kargo da iki kat artarak 3,9 milyon tona ulaşacak ve Pazar payımız yüzde 7,5'in üzerine çıkacak. Bu 2033 hedeflerimize baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir deve dönüşüyor, havacılığın zirvesine yükseliyoruz. 2003 yılına kıyasla filoda 12,5 kat, yolcu sayımızda 16,4 kat, ekonomik katkımızda tam 29 kat büyüyeceğiz. 2003 yılında küresel havacılıkta binde 5'lik bir pazar payına sahipken geçtiğimiz yıl bunu yüzde 3,5'e çıkardık" diyerek sözlerine devam etti.



"Son 10yılda iç hat seferlerimizi 40 bin uçuş artırdık"

İç hatlar seferinde son 10 yılda 40 bin uçuş artırdıklarını belirten Bolat, "Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanımızın 'hava yolunu halkın yoluna' dönüştürme vizyonuyla son 20 yılda ileri gitmeler gerçekleştirmiş, adımlarını bu yönde atmıştır. Altyapı yatırımlarına paralel olarak büyüyen markamız bugün dünyanın en büyük havayollarından biri haline dönüşmüştür. Ancak biz milletimize hizmet etme misyonuyla Anadolu'ya uçuşlarımızı her zaman önceledik, 'Türkiye'de uçmadığımız tek bir nokta kalsa dünyada en fazla ülkeye uçmuşuz ne fayda' dedik. Biz her zaman milletimize hizmet etme misyonuyla hareket ediyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. Son 10 yılda iç hat seferlerimizi 40 bin uçuş artırdık. Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz 620 binin üzerinde uçuşun 218 bini fazlası yurt içi uçuşlarımız. Yani uçuş ağımızdaki 300 dış noktaya yaptığımız uçuşlar toplam uçuşlarımız içinde yüzde 65 gibi bir orana tekabül ederken ülkemizdeki 53 noktaya uçuşlarımız yüzde 35'lik bir orana karşılık geliyor. Bu sayılara iştirakimiz olan SunExpress'in uçuşlarını da eklediğimiz zaman daha da yüksek sayılara ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin tanıtımı için her alanda çalışıyoruz"

Türkiye ve şehirlerin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını aktaran Bolat, "Biz ekonomik katkıların yanında, ülkemizin zenginliklerini, güzelliklerini ve değerlerini dünyanın dört bir yanında temsil ediyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Yaptığımız sponsorluklar, yatırımlar ve iş birlikleriyle ülkemizin tanıtımı için her alanda çalışıyoruz. Eylül 2022'den bugüne dünyanın dört bir yanında 21 Türkiye Tanıtım Etkinliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Japonya'da Osaka'da da düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerin etkilerini kısa sürede görmenin de mutluluğunu yaşadık. Hem Amerika hem de Uzak Doğu Asya bölgelerindeki hedef ülkelerden ülkemize gelen yolcu sayılarında artış görüyoruz. Bu artış bizi hem ABD'den hem de hedef ülkelerden belirlediğimiz turist sayısına ulaştıracak ve ülkemize sağladığımız ekonomik katkıyı artıracak. 2003 yılında 106 noktaya uçan ve 10 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları bu yıl inşallah 91 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak. Bunun için planlamalarımızı yapıyoruz. 2033 yılında ise 813 uçaklık bir filoya ulaşacak ve 171 milyon yolcu taşıyacağız. Bunu büyük Türk Hava Yolları ailesinin her bir ferdiyle bir ekosistem olarak ve milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.





"Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak ve insanları buraya davet edeceğiz"

Kahramanmaraş ile ilgili de konuşan Bolat, "Biz Türk Hava Yolları olarak bu toprakların bağrından çıktık ve dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun güzelliklerini, zenginliklerini, değerlerini anlatıyoruz. Millî bayrak taşıyıcı olarak geçtiğimiz aylarda New York uçuşumuzda tanıttığımız 'İlk Ekmek' projemizle bu toprakların medeniyetin beşiği olduğunu, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguluyor, insanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz. Kahramanmaraş'ımız da hem tarihi hem kültürü hem de mutfağıyla UNESCO'ya girmeyi hak eden bir şehrimiz. Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Cahit Zarifoğlu'na kadar birçok şairimizin memleketi olan Maraş daha nice zenginlikleri içerisinde barındırıyor, insanlar keşfetsin istiyoruz. Biliyor musunuz bilmiyorum ancak biz uzun uçuşlarımızda Business Class yolcularımıza bence dünyanın en güzel dondurması olan Maraş dondurmasını ikram ediyor ve Maraş'ımızın bu eşsiz lezzetini dünyaya tanıtıyoruz. Uçak içindeki ekranlarımızda da bu güzel şehrin tanıtım filmini yayınlayacağız. Dünya genelinde yaptığımız etkinliklerde de Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak ve insanları buraya davet edeceğiz. Kahramanmaraş kültürel ve doğal güzelliklerden gastronomiye kadar her alanda büyük bir potansiyele sahip. Bu güzellikleri tanıtmak ve Kahramanmaraş halkına ve ülkemize olan katkımızı artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bolat ve beraberindeki THY heyeti daha sonra kentin turistik yerlerini gezdi.