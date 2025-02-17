The Coffee Factory, kahve tutkunları ile yeni adreslerde buluşmaya devam ediyor. Kaliteli kahve çekirdekleri ve özel tarifleriyle 6 yıl önce ilk şubesini açan marka bu kez İstanbul’un en gözde merkezlerinden Karaköy’de kapılarını açtı. The Coffee Factory Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şahin ve Genel Müdürü Rıza Batuhan Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi.

“Her Fincanda Mutluluk” yolculuğu devam ediyor

Açılışta konuşan The Coffee Factory Genel Müdürü Rıza Batuhan Şahin, markanın büyüme sürecine vurgu yaparak şunları söyledi:

“2018 yılından bu yana ‘her fincanda mutluluk’ mottosuyla yola çıktık. Bugün 32. şubemizi Karaköy gibi özel bir lokasyonda açmanın gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimize en kaliteli hizmeti, sıcak bir atmosferde sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, özel kahve harmanlarımız ve samimi hizmet anlayışımızla kısa sürede sektörde önemli bir yer edindik.”

Şahin, Karaköy şubesinin bu başarının bir devamı niteliğinde olduğunu belirterek hedeflerinin Türkiye genelinde 150 şubeye ulaşmak ve yurt dışına açılmak olduğunu ifade etti.

Genç neslin aromatik lezzetlere ilgisi artıyor

Türkiye’de kahve tüketiminin hızla arttığını vurgulayan Şahin, özellikle genç nesil tarafında aromatik ve soğuk kahvelere olan ilginin yükseldiğini dile getirdi. Şahin ‘’Eskiden kültürümüzde çay baskınken, bugün kahve giderek öne çıkıyor. Özellikle gençlerin etkisiyle kahve alışkanlıkları değişiyor. The Coffee Factory olarak biz de gençlerin bu talebine eşsiz kahve seçenekleri ve sıcak atmosferimizle yanıt veriyoruz. Artan bu ilgi ile 2025 yılında 30 şube daha açmayı planlıyoruz’’ dedi.

Konsepti ile de fark yaratıyor

Karaköy’de açılan yeni şube, sadece kahve sunumuyla değil, çalışma alanları,ve pet-friendly konsepti ile de fark yaratıyor. Karaköy’ün tarihi dokusunu modern tasarımla harmanlayan mekânda, özel kahve harmanlarının yanı sıra lezzetli tatlılar ve atıştırmalıklar da kahve severlerle buluşuyor.

Kaliteli kahve çekirdekleri, özel tarifleri ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan marka Türkiye’nin dört bir yanında kahve tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

32. şubesini açan The Coffee Factory, hızla büyümeye devam ederek kahve dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi sürdürüyor.

Markanın en önemli hedefi ise yurt dışına açılmak. Bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirten Batuhan Şahin, yakın zamanda bu hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.