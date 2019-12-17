Logitech G’nin yeni yıldız ürünleri: PRO X ve G502 LIGHTSPEED

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, geçtiğimiz aylarda duyurduğu iki yeni ürünü olan PRO X ve G502 LIGHTSPEED ile hem oyun deneyimini hem de profesyonel yayınları mükemmelleştiriyor. En çok satan oyuncu mouse’u G502’yi LIGHTSPEED teknolojisiyle yeniden tasarlayan marka, Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen ve VO!CE yazılımının ilk adımını simgeleyen PRO X ile de tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlıyor. Her iki ürün de şimdiden kullanıcıların göz bebeği olmuş durumda.

Logitech G PRO X

Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.

Logitech G502 LIGHTSPEED