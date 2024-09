Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 8 Ekim’de sona erecek program kapsamında birçok etkinlik de ziyaretçilerle buluşuyor. Sabah saatlerinde T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü ve TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal moderatörlüğünde düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı Deneyim Paylaşım Paneli’nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, bu yıl yarışmaya başvuruda bulunan birçok milyon kişiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



“TEKNOFEST’ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı”

İrem Bayraktar Aksakal, “Girişim noktasından baktığımızda, biz şu an biraz daha lise, üniversite ve üniversite üzeri seviyesindeki ekiplerin projelerinin girişime dönüşme noktasına odaklanmış bir durumdayız. Ama en önemli konu şu; günümüzde Türkiye'de 1 buçuk milyon gencin gündeminde bu teknolojiler var ve bu teknolojilerle ilgili bir proje geliştirme, bizim ülkemiz için umut vaat edici bir şey ve çok önemli bir konu. Yine geçmiş olduğumuz senelere kıyasla bu sene çıkan girişim fikirlerinin, daha ileri teknolojiye yönelik fikirler olduğunu ve bu temelde çalıştıklarını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu teknoloji ile dünyaya öncülük edebilecek girişimlerin bu platformdan çıkacağına inanıyoruz. Daha önce buradan başarı hikayeleri çıktı, bugün öğleden önce TEKNOFEST'ten çıkan girişimlerle ana sahnede deneyim paylaşımı yaptık. Onlar da burada TEKNOFEST’te yarışmacıyken, bugün 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan girişimcimiz var. Farklı teknolojilerde başarılar elde etmiş girişimcileriz var. TEKNOFEST’ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı, önümüzdeki yıllarda da bu sayının artacağına inanıyoruz” dedi.



Yeni Baykar’lar hedefleniyor

TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, festival kapsamında 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılan yarışma sayısına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Beni en çok heyecanlandıran şey; TEKNOFEST denildiğinde akla 2-3 yarışma kategorisi gelebiliyorken, buradaki çeşitlilik. Bugün burada nükleer teknolojiler, kuantum teknolojileri, eğitim teknolojileri, psikoloji, finansal teknoloji gibi alanlarda yarışan ve proje geliştiren ekipler var. Buradan girişimler doğuyor, aslında sivil alanlarda da girişimci yetiştirme imkanına sahip oluyoruz. En büyük hayalimiz, bugün bir Baykar nasıl dünyada ses getirmiş bir girişimse ki o da bir girişim olarak yolculuğa başlamıştı. Buradan da, dünya çapında ülkemizle gurur duyacağımız bir markanın çıkması.”



TAKE OFF Girişim Zirvesi 11-12 Aralık’ta gerçekleşecek

T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST’te düzenlenen yarışmalardan T3 AI Yarışması’nın finalinin yapılacağı TAKE OFF Girişim Zirvesi’nin 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceğini açıkladı. İrem Bayraktar Aksakal, tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimlere ev sahipliği yapan TAKE OFF Girişim Zirvesi hakkında şu bilgileri verdi: “Burada teknoloji yarışmalarında birçok ekip yarışıyor ve dereceye giriyor. Girişim merkezi olarak, burada geliştirilen projelerin dönüşmesi tarafında faaliyet gösteriyoruz. Aralık ayında düzenlenecek olan TAKE OFF girişim zirvesi aslında 2018’den beri TEKNOFEST’te düzenlediğimiz uluslararası bir girişim zirvesi. İlk düzenlenme amacı, buradaki projelerin global arenada da ses getirmesi, dünyaya marka çıkartabileceğimiz girişimlerin TEKNOFEST’ten doğmasıydı. Burayı girişimlerin temellerinin atıldığı bir platform olarak görüyorum, TAKE OFF da onları uluslararası platforma taşıdığımız, uluslararası yatırımcıları girişimcileri sektörden firmaları bir araya getirdiğimiz Türkiye’de ki en kapsamlı girişim zirvesi. Bu sene 11-12 Aralık tarihlerinde TEKNOFEST Akdeniz akabininde TEKNOFEST Adana’dan sonra TAKE OFf’U düzenliyor olacağız”.