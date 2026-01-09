“Türkiye'nin Kredi Karnesi” araştırması, kredi derecesi sıralamasında Anadolu illerinin öne çıktığını ortaya koydu. Çalışmaya göre Tunceli, Çankırı ve Mardin ilk üç sırada yer alırken; Ankara 6'ncı, İstanbul 14'üncü, İzmir ise 25'inci sırada kaldı. Araştırma, eğitim seviyesi yükseldikçe kredi derecesinin arttığını gösterirken, erkeklerin ortalama kredi derecesinin kadınlara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.





Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kredi derecesi sıralamasında Anadolu illerinin zirveye yerleşmesi oldu. Türkiye genelinde en yüksek kredi derecesine sahip il Tunceli olurken, onu Çankırı ve Mardin takip etti. Erzincan ve Ardahan'ın da üst sıralarda yer aldığı tablo, Anadolu'da bireylerin borç yönetimi ve ödeme alışkanlıklarında yüksek bir finansal disiplin sergilediğine işaret ediyor. Kıyaslama açısından bakıldığında Ankara 6'ncı, İstanbul 14'üncü ve İzmir 25'inci sırada yer alıyor. Bu sonuçlar, Anadolu illerinin finansal güvenilirlikte büyükşehirleri geride bırakabildiğine işaret ediyor.





Kredi derecesinde kamu güvencesi ve mesleki istikrar öne çıkıyor

Meslek gruplarına göre yapılan değerlendirme, kamu güvencesi ve uzun eğitim süreçlerinin kredi dereceleri üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Araştırmaya göre en yüksek kredi derecesi ortalamasına sahip meslek grupları hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri ile polislerden oluşuyor. Düzenli gelir yapısı ve mesleki süreklilik, bu grupların finansal güvenilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında öne çıkıyor.





Eğitim seviyesi yükseldikçe kredi derecesi artıyor

Eğitim düzeyi ile kredi derecesi arasındaki ilişki de araştırmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Verilere göre eğitim seviyesi yükseldikçe kredi derecesi de düzenli olarak artış gösteriyor. En yüksek kredi derecesi ortalamasına yüksek lisans mezunları sahipken, onları üniversite ve yüksekokul mezunları izliyor. Bu tablo, finansal okuryazarlık ve uzun vadeli planlama becerilerinin eğitimle birlikte güçlendiğini gösteriyor.



Yaş arttıkça kredi derecesi yükseliyor

Yaş grupları incelendiğinde, kredi derecelerinin 18 yaşından 55 yaş ve üzerine doğru düzenli bir artış sergilediği görülüyor. 18–24 yaş aralığındaki bireyler, finansal yolculuklarının henüz başında olan ve kredi derecelerini yükseltme potansiyeli en yüksek grup olarak öne çıkarken, 55 yaş ve üzeri bireyler araştırmada en yüksek kredi derecesine ulaşan grup olarak dikkat çekiyor. Sonuçlar, finansal deneyim ve istikrarın zamanla kredi performansına olumlu yansıdığını gösteriyor.



Erkeklerin ortalama kredi derecesi kadınlara kıyasla daha yüksek

Araştırmanın sürpriz bulgularından biri de cinsiyet kırılımında ortaya çıkıyor. Genel algının aksine, erkeklerin ortalama kredi derecesi kadınlara kıyasla daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu sonuç, kredi kullanım alışkanlıkları ve finansal davranış kalıplarının farklı dinamiklerle şekillendiğine işaret eden önemli bir veri sunuyor.



Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, elde edilen sonuçlar ışığında finansal disiplinin yalnızca coğrafyayla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye'nin Kredi Karnesi araştırmamız, Anadolu illerinde finansal yönetim ve ödeme alışkanlıklarının güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Eğitim seviyesi, mesleki istikrar ve finansal deneyim gibi faktörlerin kredi derecesi üzerindeki etkisi bu çalışmada net biçimde görülüyor. Özellikle genç yaş gruplarının kredi derecesini yükseltme potansiyeli, finansal okuryazarlığın önemini bir kez daha gösteriyor. TeklifimGelsin olarak bir amacımız da bireylerin daha bilinçli finansal kararlar almasını destekleyen veri temelli içgörüler sunmaya devam etmek.”