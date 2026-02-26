Aktif Tech çatısı altında gerçekleştirilecek bu birleşme ile birlikte Aktif Tech’in ödeme sistemleri, kart altyapıları ve fintech çözümleri, yerel ve global pazarda daha hızlı büyüyecek, müşteri ve iş ortaklarına daha fazla değer sunabilecek.

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank ekosisteminde stratejik bir adım atıldı. Aktif Ventures bünyesinde geliştirilen yerel ve global iş ortaklıkları, ekosistem deneyimi ve iş geliştirme yetkinlikleri Aktif Tech çatısı altında bir araya getirildi. Böylece Aktif Ventures’un sektörde öncü olarak inşa ettiği deneyimi ve güçlü ağ yapısı; Aktif Tech’in ödeme sistemleri, kart altyapıları ve finansal teknoloji çözümlerinin yerel ve global pazarda daha da derinleşmesini, müşteri ve iş ortaklarına daha yüksek katma değer sunmasını ve yeni pazarlarda güçlü iş birlikleriyle daha hızlı konumlanmasını sağlayacak. Aktif Ventures çatısı altında bulunan Türkiye’nin en güçlü API platformu Apilion da bu yeni yapılanma kapsamında Aktif Tech’in stratejik büyüme platformu olarak konumlandırılacak ve API tabanlı iş birliklerinin küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde konumlanmasında merkezi rol üstlenecek.