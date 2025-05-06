Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek politika faizine rağmen döviz satışlarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti. Paylaşımında, “%49 faiz oranına rağmen Merkez Bankası geçen hafta da döviz satmayı sürdürdü. 18 Mart’tan bu yana toplam net döviz satışı 57 milyar doları buldu,” ifadelerini kullandı.

Bu dönemdeki döviz satışlarının, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan siyasi ve ekonomik belirsizlik süreciyle paralel ilerlemesi dikkat çekiyor.

Uzmanlar, söz konusu müdahalelerin Türk Lirası’nı istikrarda tutma çabasının bir parçası olduğunu değerlendirirken, döviz rezervlerindeki hızlı erimeye karşı da uyarılarda bulunuyor.