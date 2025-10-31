İkinci Emeklilik Sistemi Resmileşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, iki yıl sonra 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda resmileşti.

Yeni sistemle birlikte çalışanlar için zorunlu katılım esasına dayalı bir emeklilik modeli yürürlüğe girecek. TES, hali hazırda uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’in zorunlu versiyonu olacak.

Maaşlardan Yüzde 3 Kesinti Yapılacak

2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınacak düzenlemeye göre, her çalışanın net maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Buna ek olarak işveren de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek.

Devlet ise bu birikimlere yüzde 30 oranında katkı sunarak çalışanların emeklilik havuzunda biriken tutarını destekleyecek.

10 Yıl Sistemde Kalma Şartı

Çalışanlar, TES kapsamındaki birikimlerini geri çekebilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak zorunda olacak. Ancak doğum, askerlik veya hac gibi özel durumlarda belirli oranlarda para çekme hakkı tanınacak.

Bu süre sonunda emeklilik hakkı kazananlar, SGK maaşlarına ek olarak TES’ten de ikinci bir emekli maaşı alabilecek.

TES ile Kıdem Tazminatı Birleşiyor

Yeni sistem, kıdem tazminatı fonu benzeri bir yapıyla desteklenecek. İşverenler, işten ayrılma anında değil, her ay düzenli olarak tazminat karşılığı ödeme yapacak.

Bu şekilde çalışanlar, işten nasıl ayrılırlarsa ayrılsınlar kıdem tazminatı haklarını kaybetmeyecek.

Sistemde her ay, çalışandan yüzde 3, işverenden yüzde 8,33 oranında katkı alınarak toplamda yüzde 11,33’lük bir birikim oluşacak.

SGK’dan Ayrı, Devlet Garantili Sistem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut SGK yapısından tamamen bağımsız olarak işleyecek.

Çalışanlar hem SGK’dan emekli maaşı almaya devam edecek hem de TES birikimlerinden ek gelir elde edecek.

Sistemdeki tüm birikimler devlet güvencesi altında olacak.

Emekli Gelirlerinde Kaybı Önlemek Amaçlanıyor

TES ile emekli olduktan sonra çalışanların gelirlerindeki düşüşün önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte emekliler, iki ayrı kaynaktan maaş alarak yaşam standartlarını koruyabilecek.