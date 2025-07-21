TBMM Genel Kurulu’nun son oturumunda “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Ayrıca çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Oturumun sona ermesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. Yasama yılının tamamlanmasıyla birlikte Meclis tatile girerken, milletvekilleri Genel Kurul Salonu’nda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milletvekillerinin samimi sohbetleri ve objektiflere verdiği pozlarla Meclis’te renkli görüntüler oluştu. 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama döneminde birçok başlık, Meclis’in öncelikli gündemini oluşturacak.

Yasama tatili süresince milletvekillerinin seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.