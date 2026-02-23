Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Fenerbahçe, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+5. dakikada Marco Asensio’nun golüyle öne geçen Kanarya, galibiyeti koruyamadı.

Mücadelenin 90+11. dakikasında gelen golle skor 1-1’e gelirken, Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, taraftarı önünde daha önce Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarının ardından Kasımpaşa maçında da puan kaybetmiş oldu.

Teknik direktör Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon 8. beraberliğini aldı. Lider Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada fırsat tepen sarı-lacivertliler, puanını 53’e yükseltti ancak zirve yarışında önemli bir avantajı kaçırdı.