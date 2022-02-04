IVECO EUROTECH USTA ELLER SAYESİNDE YENİDEN DOĞDU

1990’ların en sevilen çekicilerinden olan ve aynı zamanda IVECO’nun ilk çekicisi Eurotech IVECO Otomotiv yetkili servisi tarafından restore edildi. Aynı zamanda Hüner Uluslararası taşımacılığın ilk çekicisi olan IVECO Eurotech 1994 yılından itibaren gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında milyonlarca kilometre yol yaptı, binlerce ton yük taşıdı. Sonra yoruldu ve köşesine çekildi. IVECO ekibi bu aracı yorgun durduğu köşesinden aldı ve yeniden canlandırdı. Restore edilen Eurotech, IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat’da düzenlenen bir tören ile ilk sahibi İbrahim Hüner’e IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak tarafından teslim edildi.

IVECO EUROTECH’İN BAŞARILAR İLE DOLU TARİHÇESİ

Her ne kadar beş markanın birleşmesiyle 1 Ocak 1975’te kurulmuş olsa da, IVECO’nun ticari taşıtlar alanında dünya çapında bir dev haline gelmesi ve günümüzde dahi geçerliliğini koruyan “tam ürün yelpazesi”ne sahip birkaç dünya markasından biri olma niteliğini kazanması, 1990’lı yılların başlarını bulmuştu. 1980’lerin ikinci yarısında yaşama geçirilen, beş yıl süren ve IVECO’yu bugünkü IVECO yapan dahiyane “IVECO Euro Projesi” ilk meyvesini 1991 yılında hafif ve orta hizmet sınıfı dağıtım kamyonu “EuroCargo” ile vermişti. Hemen ertesi yıl, 1992’de “EuroCargo”yu orta ve ağır hizmet sınıfı kamyon ve çekicisi “EuroTech” izlemişti. 1993 yılında da ağır hizmet sınıfı inşaat ve yoldışı kamyon ve çekicisi “EuroTrakker” ile ağır hizmet sınıfı uluslararası uzun yol çekicisi “EuroStar” aşağı yukarı eşzamanlı olarak dünya pazarlarına sunulmuş ve iki yıl gibi oldukça kısa sayılabilecek bir süre zarfında devasa büyüklükteki “IVECO Euro Projesi”nin tamamen somutlaştırılması küresel çapta başarılmıştı. IVECO Genel Müdürü Hakkı Işınak, 240 adam saat işçilik ve büyük emek harcayarak restore ettikleri Eurotech’i, İbrahim Hüner’e teslim etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Hüner Grup ile ilişkilerimiz çok eskilere dayanıyor, daha da geliştirdiğimiz işbirliğinden çok mutluyuz” dedi.

Hakkı Işınak, 2021 yılını 3,5 ton ve üzeri segmentte pazar paylarını geçen yıla göre yaklaşık 2 puan artırarak yüzde 8,4 pazar payı ile kapadıklarını ifade etti. Türkiye’de yüzde 100 yerli sermayeli en büyük uluslararası taşımacılık firması olduklarını ifade eden İbrahim Hüner, Eurotech araçlarına yenilenmiş olarak kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu, çok duygulandığını ifade ederek, aracın restorasyonunda emeği geçenlere ve IVECO’ya teşekkür etti. İbrahim Hüner, restore edilen ve kendileri için son derece yüksek bir duygusal değeri olan bu aracı şirketlerinde kapalı alanda ayrılan özel bir yerde sergileyeceklerini belirtti. IVECO yetkili satıcısı İstanbul Fiat’ın tesisinde gerçekleştirilen Eurotech teslimat törenine Hüner adına İbrahim Hüner ve Melisa Hüner, IVECO adına IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, Ağır Vasıta Satış Müdürü Murat Uçaklı, Ağır Vasıta Bölge Satış Müdürü Yusuf Pekel, Pazarlama ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz, Müşteri ve Ürün Destek Müdürü Mustafa Er, İstanbul Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı, İstanbul Fiat Genel Müdürü Hikmet Yılgör katıldı.