Soyyiğit Group'un Tekirdağ/Hayrabolu'da bulunan rafine yağ dolum ve paketleme tesislerinde üretilen Kent Boringer markası, ayçiçek, mısır ve kanola yağı gibi ürünleriyle fuara damgasını vurdu. Kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımıyla bilinen firma, fuar boyunca hem iç piyasa hem de uluslararası müşterilerine ürünlerini tanıttı.

Kent Boringer markası, Soyyiğit Group'un geniş ürün yelpazesi içinde önemli bir konuma sahip. Bu ürünler, sıvıyağlar, perakende toz gıda ürünleri, toz içecek ürünleri ve pastacılık ürünleri gibi birçok kategoriyi kapsamaktadır. Kalite ve çeşitliliği bir araya getiren bu ürünler, hem iç piyasada hem de dış ülkelerde büyük bir talep görüyor.

Fuarda standını ziyaret etitğimiz Soyyiğit Grup Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit Ekovitrin Haber Merkezinden ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.

Soyyiğit Group'un World Food İstanbul 2023'teki başarısı, Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründeki gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Firmanın katılımı, sektördeki liderliğini güçlendirdiği gibi Türk gıda ve içecek sektörünün dünya pazarlarındaki varlığını da gösteriyor.

Soyyiğit Group, yenilikçi ürünleri, yüksek kalite standartları ve uluslararası başarısıyla Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründeki öncülerinden biri olarak önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul 6 - 9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.