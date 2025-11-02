Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kayserispor maçının ardından, "Zor ve güzel bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Arveladze, "Zor ve güzel bir maç oldu. 5 tane gol oldu. Her iki takım da galibiyete oynadı. Oyuncu değişiklikleri de o yöndeydi. Maalesef skor olarak hep geride kaldık. 1-0’ı, 1-1 yapınca oyunu tutmamız gerekiyordu ama başaramadık ve yine gol yedik. İkinci golden sonra oyun bize geldi diye düşünüyorum. Üçüncü golü çok kötü yedik. Sonuç olarak çok önemli bir galibiyet olacaktı. Kayserispor’u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.