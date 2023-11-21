Sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen markaları İstanbul’da 15-17 Kasım tarihlerinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda en yeni teknolojilerini tanıtma fırsatı buldu.

Enerji sektöründeki gelişmeler ve yeni teknolojilerin yerinde takip edilebildiği fuar, aynı zamanda katılımcıların maliyetler için en etkin çözümleri bulunabilecekleri bir merkez konumunda.

Enerji sektöründeki yerli lider firmaların yanı sıra dünyanın dört bir yanından fuara katılan yabancı firmalar ile temas ve işbirliği fırsatı sunan enerji fuarı'nda Ankara merkezli faaliyet sürüren Solarred Solar Montaj Sistemleri görkemli standı ve sunduğu çözümlerle ilgi odağı olmayı başardı.