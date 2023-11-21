Sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen markaları İstanbul’da 15-17 Kasım tarihlerinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nda en yeni teknolojilerini tanıtma fırsatı buldu.
Enerji sektöründeki gelişmeler ve yeni teknolojilerin yerinde takip edilebildiği fuar, aynı zamanda katılımcıların maliyetler için en etkin çözümleri bulunabilecekleri bir merkez konumunda.
Enerji sektöründeki yerli lider firmaların yanı sıra dünyanın dört bir yanından fuara katılan yabancı firmalar ile temas ve işbirliği fırsatı sunan enerji fuarı'nda Ankara merkezli faaliyet sürüren Solarred Solar Montaj Sistemleri görkemli standı ve sunduğu çözümlerle ilgi odağı olmayı başardı.
Solarred solar montaj sistemleri güneş enerjisi sektöründe taşıyıcı sistem-konstrüksiyon ve statik projelendirme alanında yüzlerce MW’lık deneyimiyle çok sayıda yatırımcı ve EPC şirketi tarafından tercih edilen birçok başarıya imza atmış bir mühendislik şirketi.
Yüzlerce MW’lık statik projelendirme faaliyeti sonrası elde ettiği know-how ile nasıl daha efektif, rekabetçi, üstün mühendislik içeren ürünler tasarlayabiliriz diye ar-ge çalışmalarına devam eidyor. Solarred yalnızca solar montaj sistemleri satışı değil aynı zamanda iş ortaklarına en doğru çözümleri sunma hedefiyle çalışıyor. Solarred; araziler için yapısına uygun en ideal çelik konstrüksiyon tasarımı ve üretimi, tüm çatı tipleri için özel alüminyum konstrüksiyon sistemleri, Carport Otopark sistemleri, Statik projelendirme ve Mekanik-Elektrik montaj gibi alanlarda hizmet sunuyor.
Fuarda standını ziyaret ettiğimiz firmanın Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Aslan'a mikrofon uzattık. Çalışmaları ve sunduğu çözümleri Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'a anlatan Aslan, "Hem projelendiriyoruz, hem üretiyoruz" sloganıyla yerli ve milli üretime de vurgu yaptı.