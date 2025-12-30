Soğuk havaların etkisini artırmasıyla aktarlarda yoğunluk yaşanırken, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik ürünlere ilgi arttı.

Havaların soğuması ve salgın hastalıkların yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, kimyasal ilaçlar yerine bitkisel çözümleri tercih ediyor. Bu kapsamda, çeşitli bitkilerin karıştırılmasıyla hazırlanan kış çayları en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor. Bağışıklığı desteklemek ve soğuk algınlığına karşı korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların önerdiği doğal karışımlara yöneliyor.

Özellikle kuşburnu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, tarçın, ada çayı, karanfil, hibiskus ve papatya gibi ürünler yoğun talep görüyor. Kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve grip şikâyetiyle aktarlara başvuran vatandaşlara, bu bitkilerden oluşan çaylar ve doğal karışımlar öneriliyor.

Aktarlar, son dönemde kış çaylarına olan ilginin ciddi şekilde arttığını belirterek, doğal ürünlerin solunum yolu rahatsızlıklarında destekleyici olarak tercih edildiğini ifade ediyor. Ancak ciddi rahatsızlıklarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği vurgulanırken, bitkisel ürünlerin bilinçli ve dengeli şekilde tüketilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Öte yandan, doğal ürünlerin tek seferde fazla miktarda tüketilmesi yerine, gün içine yayılarak düzenli şekilde alınmasının daha faydalı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar ve aktarlar, vatandaşların doğal ürünleri kullanmadan önce bilgi almasını ve aşırıya kaçmadan tüketmesini öneriyor.

Kış mevsimiyle birlikte artan hastalıklara karşı önlem almak isteyen birçok vatandaş ise bitkisel macunlar, çaylar ve doğal karışımlarla bağışıklıklarını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiriyor. Doğal ürünlere olan ilginin, kış ayları boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.