Şırnak’ta robotik kodlama kursunu bitiren öğrencilere sertifika

Şırnak Üniversitesinde robotik kodlama kursunu bitiren öğrencilere sertifika verildi.

Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Rasim Çekik ve Öğretim Görevlisi Kübra Ayaz koordinatörlüğünde düzenlenen 7-10 yaş grubuna yönelik yapılan robotik kodlama kursunun birinci aşaması tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenci grubuna katılım belgelerinin takdimi ve birinci aşama için diğer bir ikinci sınıfın açılışı Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Robotik Kodlama Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış yaptığı konuşmasında, günümüzde birçok alanda yaşanan dijital dönüşümün etkilerine dikkati çekerek önümüzdeki yıllarda bu değişimin devam edeceğini ve eğitim alanında da buna yönelik çeşitli perspektifler geliştirilmesinin gerektiğini ifade etti. Rektör, bu bağlamda, öğrencileri mesleki alanlardaki değişimlere de hazırlayacak olan eğitimlerin önemli olduğunu ve Şırnak Üniversitesi olarak yaşam boyu öğrenme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bu tür eğitimlere destekçi olacaklarını belirtti.

Etkinlik, öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanları ile öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.