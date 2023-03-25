Şırnak üniversitesinde doçentlik unvanı alan öğretim üyesi cübbesini giydi

Doç. Dr. Mehmet Haskul’un cübbesini Rektör Prof. Dr. Alkış giydirdi.

Şırnak Üniversitesi yönetim kurulu, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın başkanlığında toplandı. Senato odasında bir araya gelen yönetim kurulu, gerçekleştirilmesi öngörülen dönemsel uygulamaları ele aldı.

Yönetim kurulu toplantısının bir gündem maddesi ise Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Haskul’un doçent kadrosuna geçirilmesi oldu. Doçent olan Mehmet Haskul’un cübbesini Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış giydirerek, kendisine başarı dileklerini iletti. Cübbe giyme merasiminin ardından Doç. Dr. Mehmet Haskul, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.