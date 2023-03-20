Silopi’de öğrencilere meslek grupları tanıtıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kavallı Ortaokulu öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günü düzenlendi.

Kavallı Ortaokulunda kariyer geliştirme günleri çerçevesinde meslek tanıtım formu gerçekleştirildi. 200 öğrencinin katıldığı seminerde aralarında dişçi, polis, ziraat mühendisi, gazeteci, veteriner, inşaat mühendisi bulunan meslek erbapları kendi alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgilendirme yaptı. Tanıtımın ardından öğrenciler merak ettikleri meslek gruplarına sorular yöneltti. Meslek erbapları da yöneltilen soruları cevaplayarak öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Formun ardından okul müdürü Özhan Özyer, katılımcılara teşekkür ederek, “Ağaç yaşken eğilir. Öğrencilerimizin ileriki hayatlarında tercih yaparken seçim yapmaları adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Meslek gruplarından merak ettikleri her şeyi sorma fırsatı yakaladılar. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.