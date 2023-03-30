Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt’te kar yağışı beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın yüksek yerler başta olmak üzere Siirt’ in batı ilçelerinde merkez, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde 10-20 santim üzeri, Siirt’in doğu ilçeleri Şirvan, Tillo, Eruh, Pervari ile Şırnak merkez, Güçlükonak, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 20 santimin üzerinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.