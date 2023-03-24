Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatına uydu, her yıl yaklaşık 15 bin aileye bir aylık yardım yapıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarına uyması sonucu bölgede parmakla gösteriliyor. Son 3 yılda 45 bin aileye yardım ulaştıran Başkan Babat, bu yıl Ramazan ayında yaklaşık 15 bin aileye bir aylık yardım dağıtıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 yıldır seçilen AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat’ın hayata geçirdiği projeler, büyükşehir belediyelerini geçiyor. Başkan Babat, belde başta olmak üzere il genelinde yardıma muhtaç bütün ailelere ulaşıyor. Babat, seçildiği günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantılarda, ’Halkla iç içe olun, dertlerine derman olun’ dediği günden beri ortağı olduğu şirketten, belediyenin gelirleri olmamasına rağmen bütün ihtiyaçları karşılıyor.

Başkan Babat, kendi makam arabasına belediyenin hesabından mazot dahi almıyor. Son olarak Ramazan ayında belde başta olmak üzere il genelinde toplam 30 milyon maliyetinde gıda alıp iki depoda toplayan Başkan, yaklaşık 15 bin aileye erzak dağıtacak. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni ilgilendiren eski kaçakçılık cezaları yüzünden binlerce ailenin mağduriyetine çözüm getirilmesi talebinde bulunan Başkan Babat, aynı zamanda vatandaşların cezalarını da karşılıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, seçimde belediye başkanlığı görevi verildiği günden beri bu çalışmaları yaptığını belirterek, maddi durumu olmayan, işi olmayan, durumu kötü olan ailelere her ay yardım yaptığını söyledi. Toplu olarak şimdiye kadar 45 bin aileye ulaştıklarını ifade eden Babat, "Ankara Kızılcahamam’da Cumhurbaşkanı’mızın katıldığı bir toplantıda söylediği bütün sözleri sonrası bütün malım ve servetimle halkımın hizmetindeyim. Cumhurbaşkanı’nın tavsiyeleri bize örnek oldu. Allah’ın izniyle sosyal belediyecilikten daha fazla çalışma yapacağız" dedi.

Geçen ilkbaharda 25 bin insana yardım ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Babat, "Bazısına yardım kolisi, kapı pencere yardımı, mazot yardımı, iş makinesi yardımı yaptık. Belediyemiz borçludur, geliri çok azdır. Dışarıdan hiçbir gelir gelmiyor. Bazı aylarda personelimizin maaşlarını ben karşılıyorum. İki tane makam aracım var. Şimdiye kadar bir litre mazotu belediye hesabından kullanmadım. Neden böyle yapıyorum? İnanın reklam için yapmıyorum. Vicdanım rahat değil, bu para halkın parası. Camilerin nasıl parası yenmiyorsa belediyenin malı da öyledir" diye konuştu.

"Bu yaptığım çalışmalarım örnek olur diye düşünüyorum" diye konuşan Başkan Babat, "Cumhurbaşkanı’mızın talimatları bizim için çok değerlidir. Cumhurbaşkanı’mıza buradan mesaj iletmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu illeri; Hakkari, Şırnak, Mardin illerinde sınır kaçakçılığı vardı eskiden. Vatandaşlar mecbur kaçakçılık yapıyordu. Bir karton sigarayla yakalandığı için ne bir meslek sahibi olabiliyor, ne de işe girebiliyor. Yüz binlerce vatandaşımız mağdur. Daha seçim olmadan bu gençlere çare bulsun istiyorum. Bazıları evlenmiş, bazısı evlenemiyor. Uyuşturucu ya da terör suçu değil diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.