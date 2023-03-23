Cizre’ye kadın kaymakam eli değdi

Şırnak’ın Cizre ilçesine 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Nazlı Demir, kısa süre içerisinde yaptığı projeler ile ilçenin çehresini değiştirecek adımları attı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin Cizre’nin dört bir yanında çalışma başlatan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşlara yeni sosyal alanlar kazandırıyor. Kaymakam Demir, katıldığı radyo programında ilçede mesire alanı, millet bahçesi, asma köprü, kültür yolu, sokak sağlıklaştırma, mezarlık, kapalı spor salonu ve butik salon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ayrıca mevcut parklarda başlatılan peyzaj onarım, parke döşeme, kaldırım yenileme ve yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra Sanat Sokağı ve eski köprü yeniden dizayn edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Güler yüzlü ve cana yakın davranışlarıyla Cizreli vatandaşların gönlünde taht kuran Kaymakam Demir, ilçede turizmi geliştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.